“Chiacchiere inutili”. Così Pete Hegseth ha liquidato le discussioni tra quasi 50 paesi, ospitate la scorsa settimana a Parigi da Francia e Gran Bretagna, su come ristabilire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth richiama gli alleati dell’America: “Il tempo del viaggio gratis è finito.” “America e il mondo libero meritano alleati capaci, leali e che comprendano che essere alleati non è una strada a senso unico.”. “Noi come paese usiamo a malapena lo Stretto di Hormuz. La nostra energia non scorre attraverso lì, e ne abbiamo in abbondanza.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Bilancio UE, Von der Leyen: ‘Indispensabili nuove risorse.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vertice ‘volenterosi per Hormuz’, Hegseth: “Chiacchiere inutili”

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