Le trattative tra Stati Uniti e Iran sembrano avanzare, con alcune fonti che indicano un possibile riavvio dei colloqui di pace già domani in Pakistan. Nel frattempo, il capo del Pentagono ha affermato che l’Iran può ancora raggiungere un buon accordo con gli Stati Uniti. Sul fronte europeo, un commentatore ha criticato aspramente il Vecchio Continente, definendolo “scroccone” e accusandolo di pronunciare solo parole vuote senza azioni concrete.

L’Iran ha ancora la possibilità di raggiungere “un buon accordo” con gli Stati Uniti, ha dichiarato il capo del Pentagono Pete Hegseth, mentre prendono corpo le indiscrezioni su una possibile ripresa dei colloqui di pace tra Washington e Teheran in Pakistan già entro domani. Secondo tre fonti pakistane citate da Reuters, i negoziati potrebbero riprendere a breve e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi è atteso venerdì sera a Islamabad. Due delle fonti, di riferimento governativo in Pakistan, hanno riferito che una squadra statunitense incaricata di logistica e sicurezza sarebbe già sul posto in vista di possibili incontri. Non vi...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Negoziati tra Usa e Iran più vicini, intanto Hegseth attacca l’Europa: “Scrocconi, solo chiacchiere inutili”

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