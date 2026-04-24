La scorsa settimana a Parigi si sono riuniti quasi 50 paesi in incontri ospitati dalla Francia e dalla Gran Bretagna, con l’obiettivo di discutere la situazione nello Stretto di Hormuz e la libertà di navigazione. Pete Hegseth ha commentato le discussioni, definendole “chiacchiere inutili”. Nessuna decisione concreta è stata annunciata al termine delle riunioni, che sono durate più giorni.

"Chiacchiere inutili". Così Pete Hegseth ha liquidato le discussioni tra quasi 50 paesi, ospitate la scorsa settimana a Parigi da Francia e Gran Bretagna, su come ristabilire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. "So che ci sono molte discussioni, avete visto la conferenza - che definirei sciocca - che si è tenuta in Europa la settimana scorsa, dove - ha detto - si sono riuniti per parlare di parlare, di fare forse qualcosa in futuro, quando le cose saranno sistemate. Non si tratta ancora di sforzi seri".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hegseth, 'colloqui ospitati da Francia e Gb su Hormuz chiacchere inutili'

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