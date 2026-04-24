Venerdì si è svolto a Nicosia un vertice tra i leader europei e di alcuni paesi del Medio Oriente, con focus sulle conseguenze della crisi nella regione e sulle strategie dell'Unione europea per il Vicinato meridionale, incluso il nuovo Patto Ue per il Mediterraneo. L’incontro si è concentrato sulle questioni di stabilità e cooperazione tra le parti, coinvolgendo rappresentanti di diversi paesi e istituzioni europee.

Il vertice Ue di Cipro è ripreso venerdì nella capitale Nicosia, incentrato sulle implicazioni regionali dell’attuale crisi e sulle iniziative dell’Unione europea per il Vicinato meridionale, a partire dal nuovo Patto Ue per il Mediterraneo. A fare gli onori di casa il presidente cipriota Nikos Christodoulides, che ha ricevuto il presidente ad interim siriano Ahmed al-Sharaa. Presente anche il capo dello stato egiziano Abdel Fattah el-Sissi, che nelle immagini chiacchiera con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e con il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron, che si intrattiene anche con il leader siriano del dopo Assad. Nato,...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vertice Cipro, i leader di Medio Oriente e Unione europea a confronto

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