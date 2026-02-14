L’agenzia di Pescara Pomilio Blumm ha pianificato il vertice informale dei leader dell’Unione Europea sulla competitività, tenutosi giovedì 12 febbraio nel castello di Alden Biesen in Belgio. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso strategie per rafforzare l’economia europea, con un’attenzione particolare alle sfide del settore digitale.

Il vertice si è tenuto giovedì 12 febbraio nel castello di Alden Biesen, in Belgio e l'agenzia di Pescara Pomilio Blumm si è occupata dell'organizzazione È stata l'agenzia di Pescara, Pomilio Blumm, a curare l’organizzazione del vertice informale dei leader dell’Unione europea sulla competitività, ospitato giovedì 12 febbraio nel castello di Alden Biesen, in Belgio. Pomilio Blumm è una società di comunicazione impegnata da anni nel supporto a eventi istituzionali di livello europeo. Il vertice ha rappresentato un passaggio operativo verso una nuova agenda europea su investimenti, mercato unico e politica industriale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti discussi: UE: RITIRO INFORMALE DEI 24 IN BELGIO, ORGANIZZAZIONE CURATA DALLA PESCARESE POMILIO BLUMM.

