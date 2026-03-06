Vertenza lavoratori ex Gicap in prefettura Battaglia | Dal tavolo segnali concreti per la soluzione

Questa mattina in prefettura si è svolta una riunione convocata dall’autorità competente su richiesta del Comune per discutere della vertenza dei lavoratori ex Gicap. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dei lavoratori, con l’obiettivo di trovare una soluzione concreta alla questione. La discussione si è concentrata sui prossimi passi da intraprendere.

Dovrebbe infatti concretizzarsi a breve il superamento degli impedimenti burocratici che bloccavano il trasferimento contrattuale a una nuova azienda Questa mattina si è tenuta la riunione convocata dalla prefettura su richiesta dell’Amministrazione comunale per affrontare la vertenza dei lavoratori ex Gicap. Il tavolo, prontamente convocato dalla prefettura dopo che nei giorni scorsi i lavoratori avevano incontrato il sindaco Battaglia a Palazzo San Giorgio, si è rivelato risolutivo. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Imprenditore reggino considerato vicino alla ’ndrangheta: sotto amministrazione giudiziaria imprese tra Calabria e Lazio 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

"Saremo promotori di un tavolo col prefetto": Battaglia incontra i lavoratori ex GicapNel corso della riunione, il sindaco facente funzioni ha inoltre anticipato che il Comune di Reggio Calabria sta per varare una misura importante di...

Pieno sostegno ai lavoratori Sir: via al tavolo in prefettura sulla vertenzaBRINDISI - Il Consiglio comunale di Brindisi ha aperto la seduta di oggi (22 dicembre 2025) con un ordine del giorno urgente, dedicato alla vertenza...

