Vertebrali | al Ca’ Foncello la rivoluzione della degenza breve

Al Ca’ Foncello sono stati introdotti tre posti letto dedicati alla degenza breve, gestiti dal dottore Stafa. Questo nuovo modello consente di effettuare le dimissioni entro 24 ore per i pazienti sottoposti a interventi mini-invasivi alla colonna vertebrale. La struttura si focalizza su un percorso rapido di recupero e dimissione, ottimizzando i tempi di degenza e il trattamento dei pazienti.

? Cosa sapere Al Ca' Foncello tre posti letto per degenza breve gestiti dal dr. Stafa.. Il modello permette dimissioni in 24 ore per interventi mini-invasivi alla colonna.. Tre posti letto dedicati alla degenza breve vengono messi a disposizione del dr. Stafa presso il Ca’ Foncello per ottimizzare i percorsi dei pazienti trattati con tecniche mini-invasive tra giovedì e venerdì. Il nuovo modello assistenziale attivato al Ca’ Foncello punta a garantire la massima efficacia clinica riducendo al minimo l’impatto sulla quotidianità di chi deve affrontare interventi alla colonna vertebrale. Questa innovazione nasce dalla sinergia tra l’Unità operativa semplice di Neuroradiologia Interventistica Spinale, coordinata dal dr.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vertebrali: al Ca’ Foncello la rivoluzione della degenza breve Notizie correlate Record al Ca’ Foncello: 17 nascite in un giorno e il reparto in fermentoTra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, il reparto di ostetricia dell’ospedale Ca’ Foncello ha registrato un volume straordinario di nascite, con ben... Spine e Week Surgery: nuovi posti letto per cure rapide al Ca’ Foncello? Cosa sapere Tre nuovi posti letto per ricoveri brevi arrivano al Ca’ Foncello per la Week Surgery. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Treviso, la rivoluzione della colonna vertebrale al Ca’ Foncello; Neuroradiologia interventistica spinale del Ca' Foncello: tre posti per la week surgery; Al Ca’ Foncello parte la neuroradiologia interventistica spinale con tre posti letto dedicati in Week Surgery; Boom di nascite al Ca’ Foncello di Treviso: 900 donne scelgono il parto senza dolore. : Al ' è attivo un nuovo modello assistenziale che rappresenta un punto di svolta per i pazienti con fratture vertebrali: - facebook.com facebook Grave incidente in un test per Aleix Espargaró: varie fratture vertebrali per lo spagnolo - x.com