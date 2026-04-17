Tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, il reparto di ostetricia dell’ospedale Ca’ Foncello ha registrato un totale di 17 nascite in 24 ore, un numero che ha sorpreso il personale. L’evento ha creato grande movimento all’interno del reparto, con l’organizzazione di turni e risposte rapide per gestire l’afflusso di pazienti. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni operatori sanitari e ha portato a una giornata particolarmente intensa.

Tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, il reparto di ostetricia dell’ospedale Ca’ Foncello ha registrato un volume straordinario di nascite, con ben 17 parti avvenuti in un arco temporale di sole 24 ore. La concentrazione di eventi ha costretto la struttura a una riorganizzazione interna del personale per gestire l’improvviso afflusso, che ha la nascita di nove maschietti e otto bambine. Tra i nuovi arrivi spiccano Alessandro, nato mercoledì mattina a casa con l’intervento del Suem 118, e la piccola Caterina, nata con un peso di quattro chili. L’impatto operativo sul reparto e la gestione delle emergenze. Il picco di attività si è concentrato in una fascia oraria molto ristretta, precisamente tra le ore 7 e le 16 di mercoledì, momento in cui sono stati assistiti dieci parti, inclusi tre casi di nascite simultanee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record al Ca’ Foncello: 17 nascite in un giorno e il reparto in fermento

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