Spine e Week Surgery | nuovi posti letto per cure rapide al Ca’ Foncello

Al Ca’ Foncello sono stati aggiunti tre nuovi posti letto dedicati a ricoveri di breve durata, nell’ambito del programma Week Surgery. Questi spazi sono stati predisposti per offrire cure rapide e interventi chirurgici programmati, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza del reparto. L’implementazione si inserisce in un piano di potenziamento delle risorse ospedaliere per la gestione di interventi chirurgici con tempi di degenza ridotti.

? Cosa sapere Tre nuovi posti letto per ricoveri brevi arrivano al Ca’ Foncello per la Week Surgery.. Il modello riduce le degenze per fratture vertebrali e traumi gestiti dai dottori Stafa e Pozzobon.. Tre nuovi posti letto per ricoveri brevi arrivano al Ca’ Foncello, dove la neuroradiologia interventistica spinale si unisce alla Week Surgery per curare le patologie della colonna vertebrale con interventi minimamente invasivi. Il nuovo modello assistenziale prende vita all’interno dell’ospedale, puntando a una gestione che metta il paziente al centro del percorso clinico. La collaborazione tra l’unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale e la struttura della Week Surgery permette di offrire trattamenti mirati che richiedono solo una notte di osservazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spine e Week Surgery: nuovi posti letto per cure rapide al Ca’ Foncello Notizie correlate Record al Ca’ Foncello: 17 nascite in un giorno e il reparto in fermentoTra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, il reparto di ostetricia dell’ospedale Ca’ Foncello ha registrato un volume straordinario di nascite, con ben... Salgareda, investita da camion: donna in gravi condizioni, volo in elicottero per Ca’ Foncello. Indagini in corso.Una donna è stata investita da un camion a Salgareda, in provincia di Treviso, mercoledì 11 febbraio.