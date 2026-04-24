Domenica pomeriggio si disputerà la partita tra Torino e Inter, in un orario che richiama l’ora dell’aperitivo. Analizzando i confronti passati in Serie A, la squadra nerazzurra ha ottenuto 32 vittorie contro le 25 del Torino, con 24 pareggi. La lunga serie di incontri tra le due formazioni mostra una leggera prevalenza del club milanese nei risultati complessivi.

Nel tardo pomeriggio di domenica – in orario aperitivo, tanto per intendersi – si giocherà Torino-Inter: presi nel loro insieme i precedenti giocati in Serie A ci parlano di un lieve predominio nerazzurro (trentadue vittorie a ventinque, con ventiquattro pareggi). In tempi più recenti la striscia positiva della Beneamata ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Torino-Inter, i precedenti: una lunga striscia positiva

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