Gasperini contro l’Inter | precedenti e statistiche verso Inter-Roma

Nel gennaio del 2011, l’Inter decide di affidare la guida tecnica a Gianpiero Gasperini, in un momento in cui la squadra sta affrontando una fase di ricostruzione dopo aver vinto il Triplete. Questa scelta avviene nel contesto di un cambiamento di strategia e di organico, con l’obiettivo di rilanciare la squadra in campionato e in Champions League.

Nell’inverno 2011 l’Inter si appresta ad affrontare la ricostruzione post-Triplete, e Massimo Moratti sceglie per la panchina proprio Gianpiero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco veniva da un ciclo importante al Genoa, culminato da un quinto posto e la partecipazione all’ Europa League. L’esperienza durò pochissimo. Dopo la sconfitta contro il Milan in Supercoppa Italiana arrivarono altri 3 ko nelle prime 4 partite, l’ultimo, contro il Novara, portò all’esonero del tecnico. Un rapporto mai nato quello tra Gianpiero Gasperini ed il club nerazzurro, come confermato dallo stesso allenatore: “ Pensavo di poter conquistare l’ambiente strada facendo, invece dovevo entrare senza compromessi: o spacchi o vieni spaccato ”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini contro l’Inter: precedenti e statistiche verso Inter-Roma Articoli correlati Leggi anche: Verso Inter-Atalanta, tutti i precedenti Verso Como-Inter, i precedenti in Coppa ItaliaCostruito nel 1925 e inaugurato un paio di anni più tardi, lo stadio Giuseppe Sinigaglia – campione di canottaggio caduto durante la Prima Guerra... Una raccolta di contenuti su Gasperini contro l'Inter precedenti e... Temi più discussi: Inter-Roma a rischio per un titolarissimo di Gasperini: via dalla nazionale per infortunio; Chi gioca al posto di Wesley se il brasiliano non recupera: le opzioni di Gasperini verso Inter-Roma; Roma, Gasperini perde un titolarissimo in vista dell’Inter? Le ultime; A Roma continua l'allarme infortuni, Gasp ridisegna la fascia: chi al posto di Wesley. Inter Roma, giallorossi attesi dalla prova ‘da grandi’: i dubbi di formazione di Gasperini e l’idea per sostituire Wesley in caso di forfaitInter Roma, giallorossi attesi dalla prova 'da grandi': i dubbi di formazione di Gasperini e l'idea per sostituire Wesley in caso di forfait ... calcionews24.com Roma, l’infortunio di Wesley è serio: un mese di stop e niente InterConvocato da Carlo Ancelotti per le amichevoli di preparazione ai Mondiali 2026, Wesley si è fatto male durante il match di Boston contro la Francia ... sportal.it In attesa di domenica sera, l'ultima sfida tra Roma e Inter è andata così #InterRoma x.com Gasperini studia le mosse anti Chivu Queste le sue idee di formazione per Inter Roma - facebook.com facebook