Roma vince | Malen stende il Cagliari con una doppietta e interrompe la striscia positiva sarda in Serie A

Roma interrompe la serie positiva del Cagliari e si prende i tre punti all’Olimpico. La squadra di Mourinho vince 2-0 grazie a Malen, che segna entrambi i gol nel primo tempo. I sardi faticano a contenere l’attacco avversario e lasciano via libera ai giallorossi, che salgono in classifica.

Roma ha battuto il Cagliari 2-0 all’Olimpico questo lunedì 9 febbraio 2026, grazie a una doppietta di Stephan Malen, che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive della squadra sarda e ha sottolineato la superiorità tecnica e fisica dei giallorossi in questa sfida di Serie A. La partita, disputata all’Olimpico di Roma, ha visto il Cagliari affrontare una Roma in grande forma, e la doppietta di Malen ha sigillato la sconfitta dei rossoblù, interrompendo una serie positiva che aveva galvanizzato l’ambiente. L’inizio della partita ha subito mostrato le difficoltà del Cagliari, con la difesa messa a dura prova fin dai primi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

