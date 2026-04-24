Philippe Brunet-Haga è un ellenista e regista di teatro. Professore di greco antico all’Università di Rouen (Francia), ha tradotto Saffo, Esiodo, Sofocle, Omero. Ha fondato la compagnia Démodocos, per la messa in scena di autori teatrali greci. Nel 2006 ha fondato il festival parigino Les Dionysies (‘Le Dionisiache’) in cui sono letti e rappresentati autori antichi greci e latini in traduzioni ritmate nonché nella lingua originale. Figlio di madre giapponese, discendente di una famiglia di samurai, si è ispirato alle sue origini per scrivere Le Retour d’Eijirô (Il Ritorno di Eijirô, edizioni L’Escampette, 2025), poema di 2542 versi trocaici,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verso Oriente, con la Grecia dentro. L’epica del ritorno di Philippe Brunet-Haga (Traduzione di Federico Pietrobelli)

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