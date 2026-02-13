La più grande portaerei del mondo diretta verso il Medio Oriente | Trump alza il livello di tensione con l' Iran

Il presidente americano Donald Trump ha ordinato alla USS Ford, la più grande portaerei del mondo, di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, aumentando così la presenza militare nella regione in risposta alle recenti tensioni con l'Iran. La decisione arriva pochi giorni dopo che l’amministrazione ha accusato Teheran di aver minacciato le rotte commerciali nel Golfo, e questa volta la nave ha lasciato il porto di Norfolk con un equipaggio di oltre 5.000 persone.

