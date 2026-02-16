Il centrocampista del Milan, Alexis Saelemaekers, si è unito alla squadra durante l’allenamento di oggi a Milanello, dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio. La sua presenza in gruppo rappresenta un passo avanti importante per il tecnico Allegri, che ora può contare su una risorsa in più in vista della partita contro il Como. La seduta si è svolta con entusiasmo e intensità, con il giocatore che ha partecipato alle esercitazioni tattiche e agli esercizi fisici.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Capello critico: «Un giocatore top come Bastoni non può comportarsi così! E sono deluso da Chivu per un motivo» Barcellona, Laporta rieletto? Xavi Vilajoana attacca: «Perdite per 280 milioni e le bugie sul nuovo stadio! Con Yamal ci è andata bene perché.» Bayern Monaco in allarme, si ferma Neuer! C’è uno strappo: le condizioni del portiere Bodo Glimt, Aleesami suona la carica: «Pronti per la sfida con l’Inter! Mi manca l’Italia, vi racconto il mio gol al Dortmund» De Sciglio riparte dalla. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col Como

Questa mattina i giocatori del Milan si sono riuniti sul campo di Milanello per l’allenamento dopo tre giorni di pausa.

Nell’ultimo allenamento dell’Inter, sono arrivate buone notizie per Chivu, che ha potuto riunirsi con Bonny dopo un periodo di assenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.