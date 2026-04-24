Il tecnico della Juventus è atteso in conferenza stampa prima della partita contro il Milan, che si terrà nelle prossime ore. La conferenza è prevista in mattinata e sarà l'occasione per fare il punto sulla condizione della squadra e sulle scelte tecniche in vista della sfida. La partita tra le due squadre si svolgerà nel pomeriggio, con i tifosi e gli addetti ai lavori che aspettano le parole del tecnico prima del calcio d'inizio.

Si avvicina la sfida tra Milan e Juventus, gara per la 34ª giornata di Serie A 202526 e, ovviamente, tra i tifosi cresce sempre di più la curiosità e l'attesa per quelle che saranno le parole dei due tecnici. Dopo gironi di prove e scelte a Milanello, è stata ufficialmente decisa la giornata dedicata alla conferenza stampa in cui Massimiliano Allegri presenterà la sfida. L'allenatore rossonero parlerà in conferenza stampa domani, sabato 25 aprile, alle ore 12, presso al sede di Milanello, centro sportivo in cui si allena la squadra rossonera. Tutto il mondo rossonero, perciò, si appresta ad ascoltare le parole del tecnico livornese. La situazione di classifica è quella che spaventa di più i tifosi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus: ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

Ecco la nostra domanda a mister Allegri in conferenza e la sua risposta

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