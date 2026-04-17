Verona-Milan conferenza stampa Sammarco | ecco quando parlerà il tecnico gialloblù

L'Hellas Verona ha annunciato la data e l'orario della conferenza stampa di Sammarco, in programma in vista della prossima partita contro il Milan. La conferenza si terrà nella giornata stabilita e sarà l'occasione per il tecnico gialloblù di rispondere alle domande dei giornalisti e di condividere alcune considerazioni sulla sfida in arrivo. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai temi che saranno affrontati.

Si avvicina la sfida tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, e cresce l’attesa anche per le parole dei due allenatori. Dopo Massimiliano Allegri, sarà infatti il turno di Paolo Sammarco presentare il match in conferenza stampa. Il tecnico gialloblù interverrà domani, sabato 18 aprile, alle ore 15, nella sede del club in via Olanda 11 a Verona. L’annuncio è arrivato tramite il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona, che ha fissato così l’appuntamento alla vigilia della gara in programma domenica 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio 'Bentegodi'. La situazione di classifica rende il confronto ancora più delicato per i padroni di casa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, conferenza stampa Sammarco: ecco quando parlerà il tecnico gialloblù Notizie correlate Conferenza stampa Chivu: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro in vista del derby contro il MilanVicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazione Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario!... Conferenza stampa Chivu: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro in vista della sfida contro la Fiorentinadi Redazione Inter News 24Conferenza stampa Chivu, svelata la data dell’incontro con la stampa per il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: AC Milan-Udinese, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Watch Milan - Udinese Live Stream Online | DAZN IT; I PRECEDENTI | Quasi 9 anni fa l'ultimo successo del Verona, per il Milan filotto di 6 vittorie; Verona-Milan: torna Fofana dal primo minuto, ma il futuro è un rebus. Hellas Verona, domani parla Sammarco. Assente solo SerdarIl punto in casa Hellas Verona in vista della sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica ... msn.com Verona-Milan al Bentegodi: Allegri deve reagire dopo il tonfo con l’Udinese, Sammarco gioca per l’orgoglioDomenica 19 aprile al Bentegodi il Milan di Allegri cerca riscatto dopo il ko con l’Udinese. Verona ormai avviato alla Serie B. Formazioni e streaming. lifestyleblog.it PROBABILE FORMAZIONE - Verso Verona-Milan: torna il 3-5-2. Riecco Gabbia x.com “FATAL VERONA” Per anni è stata una parola che faceva venire i brividi… ma questa volta i numeri raccontano un’altra storia. Hellas Verona in casa: 1 sola vittoria (peggior dato in Serie A) Milan fuori casa: Solo 2 sconfitte (miglior rendimen facebook