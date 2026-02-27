Domani, alla vigilia della partita tra Cremonese e Milan, il tecnico dei rossoneri terrà una conferenza stampa per presentare i temi della sfida. Allegri parlerà delle scelte della squadra e delle aspettative in vista dell'incontro che si giocherà nel fine settimana. La conferenza si svolgerà prima del match e sarà aperta ai giornalisti.

Dopo la sconfitta interna (0-1) contro il Parma, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per il campionato. Domenica 1° marzo, alle ore 12:30, i rossoneri saranno di scena allo 'Zini' contro i padroni di casa della Cremonese di Davide Nicola. Sfida dal doppio significato: per i rossoneri punti importanti per la zona Champions League, per i grigiorossi punti preziosi per la lotta salvezza. Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 54 punti, a 10 punti di distanza dalla capolista Inter e 4 punti sopra il Napoli e la Roma (50), terze in graduatoria. Juventus (46) e la coppia Como - Atalanta (45) sono più indietro, ma la lotta Champions League è ancora molto calda e aperta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Cremonese-Milan: ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

Verso Milan-Lecce, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM NEWSArchiviato il successo contro il Como di Cesc Fabregas, firmato dal gol di Christopher Nkunku su calcio di rigore e dalla doppietta di Adrien Rabiot,...

Verso Milan-Sassuolo: Allegri parlerà in conferenza stampa. I dettagli | PM NEWSDopo la bella vittoria in rimonta contro il Torino, il Milan tornerà in campo domenica.

Temi più discussi: Cremonese, tre motivi per crederci contro il Milan; Settore giovanile Cremonese: ecco tutti i risultati del fine settimana; Milan, debutta la quarta maglia contro il Parma. FOTO; ULTIM’ORA – Milan, ecco l’esito degli esami per Pavlovic e cosa filtra sui tempi di recupero.

Verso Cremonese-Milan: i precedenti ufficiali a Cremona fra le due squadreIn vista di Cremonese-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta che i precedenti ufficiali a Cremona fra le due squadre sono 10: 2 vittorie grigiorosse (ultima 1-0, Serie A 1994/95), 4 pareggi. milannews.it

Verso Cremonese-Milan: sarà la volta buona per vedere Fullkrug dal primo minuto?Nell'ultima partita contro il Parma, Max Allegri ha schierato in attacco la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao, che però non ha convinto e per questo potrebbe non ... milannews.it

Massimiliano #Allegri non fa calcoli verso il derby, nel mirino solo la #Cremonese: le ultime di @Gazzetta_it sulla probabile formazione del #Milan x.com

Verso Cremonese-Milan: Allegri rischia Rabiot! Il francese è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe il derby: condividete la scelta di Max - facebook.com facebook