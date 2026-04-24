Verso il voto Donzelli a Reggio | assemblea degli amministratori di FdI della Calabria

Venerdì 24 aprile alle 12.30 si svolgerà un’assemblea degli amministratori di Fratelli d’Italia della Calabria presso l’Hotel di Reggio Calabria. La riunione si terrà alla presenza di un deputato del partito. L’incontro coinvolgerà rappresentanti locali del partito e si concentrerà sui temi legati alle prossime scadenze elettorali. La partecipazione di vari amministratori locali è prevista per discutere delle strategie e delle attività politiche del partito nella regione.

Venerdì 24 aprile, alle ore 12.30, presso l’e’Hotel di Reggio Calabria, si terrà l’assemblea degli amministratori di Fratelli d’Italia della Calabria, alla presenza dell’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione del partito.Alle ore 12, prima dell’inizio dell’assemblea, che non.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Doppio appuntamento per l'Avis Reggio Calabria, assemblea e convegno "Il valore etico della donazione"C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Tutto... Donzelli (FdI) sul voto a Pescara: "Situazione paradossale, il percorso amministrativo non va messo in discussione"Le elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo a Pescara “politicamente non hanno un valore a livello nazionale hanno un valore per la città. Una raccolta di contenuti FdI ostenta unità ma sui territori scricchiola. Il caso di Lucca. Donzelli che fa?Vorrebbero dare l’idea di essere un monolite, una specie di falange senza correnti. Ma la realtà è che sui territori Fratelli d’Italia, alle prese con i congressi che dovranno ridisegnare il partito, ... ilfoglio.it Amministrative, Donzelli (FDI): Gli italiani possono finalmente dire cosa pensanoCon le amministrative finalmente gli italiani possono dire quello che pensano veramente, non alle politiche ma con le amministrative si può dare un buon segnale oltre a votare per i territori. affaritaliani.it