Doppio appuntamento per l' Avis Reggio Calabria assemblea e convegno Il valore etico della donazione

L’assemblea dei soci dell’Avis di Reggio Calabria si svolge domenica 22 febbraio al GH Excelsior, dopo aver raccolto numerose adesioni. La riunione è stata convocata per discutere i prossimi progetti e aggiornare i partecipanti sulle attività recenti. Nel pomeriggio si terrà anche il convegno

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Tutto pronto per l'assemblea dei soci dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione Evelina Plutino Giuffrè, che si riuniranno presso il GH Excelsior, domenica 22 febbraio, con inizio alle ore 9. Relazioneranno anche la responsabile dell'Udr di Reggio, Enrica Pacchiano, l’amministratore Antonio Perla e l’organo di controllo Santina Inserra. Tra i principali punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, la ratifica del bilancio preventivo 2026 e la nomina dei delegati alle prossime assemblee (provinciale, regionale e nazionale) in rappresentanza dei donatori dell’Avis comunale OdV reggina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, al Planetarium Pythagoras il secondo appuntamento della rassegna “Lo strappo nel ciVenerdì sera il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ospita il secondo appuntamento della rassegna “Lo strappo nel ci”.

Reggio Calabria e il valore delle Circoscrizioni: ricucire il rapporto tra istituzioni e cittadiniIl dibattito sul ritorno delle circoscrizioni a Reggio Calabria rappresenta un punto focale per rafforzare la partecipazione democratica e migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Piano culturale di Trento, doppio appuntamento per la conferenza annuale / Notizie / Novità / Homepage; 23 e 24 febbraio: doppio appuntamento sul rapporto tra tecnologie omiche, biodiversità e fitochimica; Centro Candiani: doppio appuntamento per i più piccoli domenica 22 febbraio con Sotto una nuova luce, esperimenti per occhi curiosi laboratorio e spettacolo per famiglie | Live; Cesena. Doppio appuntamento per il centenario di don Oreste -.

Camminata in rosa, doppio appuntamento a Varese e Busto per la giornata della donnaL’edizione 2026 si svolgerà domenica 15 marzo e prevede due eventi distinti, uno a Varese e uno a Busto Arsizio, pensati per coinvolgere cittadini e famiglie in una mattinata all’insegna del movimento ... varesenews.it

Eredità in prima serata, la Rai sfida Mediaset: doppio appuntamento per Marco LiorniMarco Liorni come Gerry Scotti: la svolta in prima serata per strappare ascolti contro Maria De Filippi e non solo ... dilei.it

Reggio Calabria, il 28 febbraio l'evento AVIS "Vita e Benessere" | INFO - facebook.com facebook