Verso Bologna-Roma | situazione infortunati e i dubbi di Italiano

Il Bologna si sta preparando per la partita contro la Roma, che si disputerà sabato 25 aprile alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara. La squadra sta affrontando alcuni problemi legati agli infortuni, e l’allenatore ha espresso alcuni dubbi sulla formazione titolare. La situazione dei giocatori indisponibili e le eventuali scelte di formazione sono al centro dell’attenzione in vista di questa sfida di campionato.

Il Bologna continua la propria preparazione in vista della sfida contro la Roma, in programma Sabato 25 Aprile alle ore 18 allo Stadio Renato Dall’Ara. La squadra allenata da Vincenzo Italiano arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta rimediata con la Juventus e contro i giallorossi potrebbe essere costretta a fare a meno di alcune pedine importanti della propria rosa. Giocatori in dubbio per la partita. Non arrivano certamente buone notizie dall’infermeria: difatti, il portiere Lucasz Skorupski, il difensore Nicolò Casale e l’attaccante Thijs Dallinga non hanno lavorato con il resto della squadra, svolgendo un lavoro differenziato. La loro situazione è parecchio in bilico, il recupero non è completo e, salvo sorprese, non dovrebbero far parte della lista dei convocati di mister Italiano contro la Roma.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Verso Bologna-Roma: situazione infortunati e i dubbi di Italiano Notizie correlate Bologna, Castro verso la terza da titolare: col Brann tocca ancora a lui! I dubbi di ItalianoMercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre... Situazione infortunati: Mazzocchi e Rrahmani verso il rientroIl Napoli prova lentamente a rivedere la luce dopo settimane segnate da assenze pesanti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, Dybala può partire dal 1' contro il Bologna; Verso Bologna-Roma: Rowe-Castro-Orso tridente d’attacco; Roma verso Bologna, Dybala spinge per una maglia da titolare: Gasp in conferenza domani; Ripresa degli allenamenti verso Bologna-Roma, Dominguez in gruppo. Per Bernardeschi lesione muscolare e stop di 2-3 settimane. Roma, si va verso la separazione anticipata per Ranieri. Anche con Massara sarà addioLa Roma e Claudio Ranieri vanno verso l'interruzione anticipata del loro rapporto, come riportato da Sky Sport. Dopo le incomprensioni delle scorse settimane in casa giallorossa, potrebbe arrivare già ... msn.com Bologna, Casale e Dallinga verso il recupero: già contro la Roma? Le ultimeSeppur in una situazione di classifica che non permette di fare voli pindarici sotto il punto di vista degli obiettivi, per il Bologna sarà importante chiudere al meglio la stagione e dimostrare di po ... fantacalcio.it Roma, torna Dybala: Gasperini lancia la Joya verso il Bologna dopo 3 mesi #ASRoma x.com Roma al lavoro verso Bologna: #Dybala cresce e punta una maglia da titolare, decisione finale a ridosso del match. Domani Gasp in conferenza alle 13.30 - facebook.com facebook