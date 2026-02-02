Situazione infortunati | Mazzocchi e Rrahmani verso il rientro

Dopo settimane di infortuni, il Napoli si avvicina al rientro di Mazzocchi e Rrahmani. Entrambi stanno lavorando duramente in campo e le loro condizioni sono in miglioramento. La squadra spera di poterli riavere presto a disposizione per rafforzare la difesa. Per ora, il club monitora da vicino la loro ripresa, senza fare premature promesse.

Il Napoli prova lentamente a rivedere la luce dopo settimane segnate da assenze pesanti. Secondo quanto riportato oggi dalla fonte, Antonio Conte potrebbe presentarsi alla prossima trasferta di Genova con qualche arma in più rispetto alle ultime uscite. Tra le note positive c'è il rientro imminente di Pasquale Mazzocchi, rimesso in condizione dopo aver saltato due partite di campionato oltre agli impegni europei. Cresce inoltre l'ottimismo attorno a Amir Rrahmani, ormai vicino al recupero completo. Neres ha appena cominciato la sua lunga degenza, dopo l'intervento al tendine della caviglia sinistra, e si vedrà non prima di aprile, quasi verso maggio; mentre De Bruyne, sparito da ottobre, sogna di atterrare a Napoli entro la fine di febbraio.

