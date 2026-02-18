Bologna Castro verso la terza da titolare | col Brann tocca ancora a lui! I dubbi di Italiano

Castro torna in campo da titolare contro il Brann, dopo aver dimostrato di essere in buona forma durante gli allenamenti, e questa scelta potrebbe confermare la sua presenza anche nella prossima partita di Europa League. L’allenatore Italiano sta valutando se affidarsi ancora a lui, ma ha ancora qualche dubbio sulla formazione definitiva per la trasferta in Norvegia. Intanto, Castro si prepara a scendere in campo con la maglia del Bologna, sperando di ripetere le buone prestazioni recenti.

Verso Bologna-Milan, Italiano non avrà il suo portiere titolare: Skorupski è stato espulso col GenoaDurante la partita tra Genoa e Bologna, il portiere rossoblù Lukasz Skorupski è stato espulso per un fallo sulla linea di metà campo, lasciando i suoi in dieci uomini.

Bologna-Milan: emergenza rossonera in attacco. Italiano ha scelto, Castro parte titolareI rossoneri affrontano una vera emergenza in attacco.

