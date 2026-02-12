Primavera di Versi aperte le iscrizioni al concorso di poesia

Questa mattina sono state aperte le iscrizioni alla quinta edizione del concorso di poesia “Primavera di Versi”. Il Comune di Casaluce e la Pro Loco “Casaluci” APS lanciano l’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, invitando scrittori e appassionati a partecipare. Le domande si possono presentare subito, e l’obiettivo è scoprire nuovi talenti e valorizzare la poesia locale.

Un appuntamento che negli anni si è consolidato come spazio di espressione, ascolto e valorizzazione della scrittura poetica, coinvolgendo autori di ogni età provenienti dall'intero territorio regionale. Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti i residenti in Campania, senza limiti di età, ed è articolato in due sezioni: Junior (minorenni) e Adulti (maggiorenni). Ogni partecipante potrà presentare un unico componimento inedito in lingua italiana o napoletana. "Nelle quattro edizioni precedenti abbiamo conosciuto circa 400 poeti, incontrato talenti straordinari e vissuto emozioni belle, grazie alla forza delle parole.

