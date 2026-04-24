A circa un anno e mezzo dai fatti, la Procura ha deciso di archiviare il caso riguardante l’agente della Polfer che, il 20 ottobre 2024, ha sparato e ucciso un uomo di origine nigeriana. La vicenda riguarda un episodio in cui l’agente, nel tentativo di fermare un immigrato armato, ha aperto il fuoco. Tuttavia, il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione, lasciando aperta la questione sulla legittimità dell’azione dell’agente.

È da un anno e mezzo che A.F., l’agente della Polfer che ha sparato, uccidendolo, al nigeriano Moussa Diarra, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa: i fatti sono del 20 ottobre 2024. La Procura di Verona, dopo la ricostruzione degli inquirenti, a novembre ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del fascicolo: secondo il pubblico ministero l’agente si è difeso dall’aggressione di Diarra, il quale avrebbe cercato di accoltellarlo nel piazzale antistante la stazione. Caso chiuso? Macché. Ora il giudice per le indagini preliminari, oltre ad aver rigettato la richiesta della Procura, ha chiesto l’apertura di...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verona, uccise immigrato armato? La Procura archivia, il giudice dice no

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