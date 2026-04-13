Immigrato ferisce sei agenti Il giudice lo lascia in libertà

Un immigrato coinvolto in un episodio di violenza ha ferito sei agenti durante un intervento. In totale, l’uomo ha accumulato dieci episodi di condotte violente che hanno richiesto il ricovero ospedaliero degli agenti, con una prognosi di 77 giorni. Nonostante tutto, il giudice ha deciso di lasciarlo in libertà. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla serie di comportamenti aggressivi messi in atto dall’individuo.

Dopo quante aggressioni con lesioni gravi si può espellere un immigrato o anche solo rinchiuderlo in galera? A me sembrerebbe ovvio che arresto e condanna scattino già alla prima violenza, se poi le risse sono continue penso che sia giusto buttare la chiave. E invece no, la giustizia prima di prendere la decisione di privare della libertà uno straniero violento, a quanto pare ci pensa due volte. Anzi, per la precisione dieci. Tanti sono i fermi di polizia nei confronti di un extracomunitario che staziona tra Marche ed Emilia Romagna. Gli ultimi interventi delle forze dell’ordine risalgono al 2 aprile, quando alcune pattuglie sono intervenute per sedare e bloccare un immigrato di origine africana che dava in escandescenze.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Immigrato ferisce sei agenti. Il giudice lo lascia in libertà Immigrato pedofilo viene espulso, il giudice blocca tutto: “Ha mentito in buona fede”. Scandalo in GbL’espulsione del migrante è stata bloccata dal giudice, nonostante la condanna per pedofilia tenuta nascosta al momento dell’ingresso. Giudice blocca le espulsioni in Minnesota. Ma lo zar del confine avverte: “Cooperate o ridurremo gli agenti”Un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato la sospensione immediata delle detenzioni e delle procedure di espulsione nei confronti di...