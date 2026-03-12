Il giudice ha deciso di archiviare i due casi di Cappato relativi al suicidio assistito, affermando che il malato terminale ha diritto a una morte dignitosa e chi lo aiuta non è punibile. La decisione si basa su interpretazioni legali riguardanti la legittimità di questa scelta, senza approfondire ulteriori aspetti o motivazioni. La sentenza chiarisce che l’assistenza in casi di fine vita non costituisce reato.

"Il malato terminale ha diritto a una morte dignitosa", e chi lo assiste non è punibile. Per questo la gip Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l’archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’ Associazione Luca Coscioni. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato per il suicidio assistito alla clinica "Dignitas" di Zurigo prima la signora Elena, 69enne veneta malata terminale di cancro, e poi Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cappato e il suicidio assistito. Il giudice archivia i due casi: "La morte dignitosa è un diritto"

