A Verona, il 27 aprile, si terrà la presentazione di un nuovo volume dedicato alla Basilica di Sant’Anastasia presso il Due Torri Hotel. L’evento, riservato agli ospiti, offrirà l’occasione di approfondire la storia e le caratteristiche dell’edificio religioso attraverso le pagine del libro. La serata si inserisce in un calendario di iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico della città.

? Cosa sapere Presentazione volume Basilica di Sant'Anastasia al Due Torri Hotel di Verona il 27 aprile.. L'iniziativa celebra i dieci anni della collana editoriale Libri della Buonanotte di Minerva.. Lunedì 27 aprile alle ore 18.30, il Due Torri Hotel ospiterà la presentazione del volume dedicato alla Basilica di Sant’Anastasia, curato dalla giornalista Anna Maria Catano per la collana dei Libri della Buonanotte. Siamo a Verona, dove tra i vicoli che profumano di storia e le piazze che hanno passare secoli di vite, sta per nascere un piccolo tesoro letterario. La Basilica di Sant’Anastasia, quel gigante di marmo rosso che svetta nel cuore della città con il suo stile gotico nato nel XIII secolo e consacrato nel 1471, non sarà solo un monumento da ammirare passando davanti alla chiesa, ma diventerà protagonista di un racconto serale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: la Basilica di Sant’Anastasia diventa un racconto serale

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