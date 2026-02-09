Sant' Anastasia visita alla basilica che non c' è

Questa mattina i cittadini di Sant'Anastasia si sono trovati davanti a una sorpresa. La basilica, che doveva essere aperta al pubblico, non c’era più. La chiesa, costruita proprio in mezzo alla strada invece che di fianco agli altri edifici religiosi come di consueto, è scomparsa senza preavviso. Intorno alla piazza e tra i palazzi, si sono aperti più dubbi che risposte. La storia della città e le collezioni d’arte che custodiva sono ora al centro di un mistero che desta preoccupazione tra residenti e app

Intorno alla piazza, dentro i palazzi, tra storia della città e collezioni d’arte: Costruita in mezzo alla strada, anziché a fianco come tutte le altre chiese. Fu il più grande cantiere di Verona agli inizi del ‘300, ma non fu mai terminata. Intitolata ad una chiesa che non esiste più, ma.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Sant Anastasia Basilica "Santa Anastasia, visita alla basilica che non c'è" Santa Anastasia è una basilica unica nel suo genere, poiché si trova al centro della strada anziché ai margini come le altre chiese. Concerto di Natale alla Basilica di Sant'Anastasia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sant Anastasia Basilica Argomenti discussi: Santa Anastasia, visita alla basilica che non c'è l'1 febbraio 2026; Portici 1906: Sant'Anastasia al tappeto, doppio colpo Simonetti-Letizia; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 7 e l'8 febbraio 2026; Discarica Valanghe d’Inverno, si frena su nuovi abbancamenti. Sant'Anastasia, visita alla basilica che non c'èDomenica 22 marzo ore 15, piazzale Santa Anastasia, Verona. Costo 10 euro, comprensivi di eventuale biglietto di ingresso per i non residenti nella diocesi. Prenotazione obbligatoria per mail ... veronasera.it Sant'Anastasia. Stabat Mater, la Passione di Cristo con gli occhi di MariaA Madonna dell’Arco il cammino quaresimale diventa occasione per riflettere sul mistero della sofferenza attraverso lo sguardo della Madre di Dio ... lostrillone.tv Geometrie presso il ponte di Sant'Anastasia, nel territorio del comune di Fondi (LT). Buona serata Foto Il Viaggio Pontino di Stefano Orlando #ilviaggiopontino #comunedifondi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.