Dal 25 aprile al 2 maggio, nel Parco della Provianda a Verona, si svolge il festival della memoria chiamato Festa d’Aprile, che coinvolge sessanta realtà diverse. L’evento si propone di unire la memoria storica con le questioni attuali, offrendo uno spazio di confronto e riflessione. Durante la settimana, vengono organizzate diverse attività, incontri e spettacoli aperti al pubblico.

? Cosa sapere Il festival È Festa d’Aprile coinvolge 60 realtà nel Parco della Provianda a Verona.. L'evento dal 25 aprile al 2 maggio unisce memoria storica e sfide contemporanee.. Dal 25 aprile al 2 maggio, il Parco della Provianda di Santa Marta ospiterà il festival È Festa d’Aprile, un appuntamento che coinvolge quasi 60 organizzazioni e oltre 200 volontari per celebrare la democrazia e la memoria storica nel cuore di Veronetta. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di una rete capillare che include Anpi, Cgil, l’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza, la Rete degli Studenti Medi, Udu, Arci Yanez, Arci Verona, Aned, Anppia e Fivl.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, il festival della memoria: 60 realtà per la democrazia

Notizie correlate

Carrara e Aulla: il valore della libertà tra memoria e democraziaL’undici aprile segna per le comunità di Carrara e Aulla un momento di profondo legame con la memoria storica, celebrando l’anniversario della...

Manila Barbati sul palco: il mito della madre tra memoria e realtàLo Zò Centro Culture Contemporanee ospita la chiusura della rassegna Palco Off con uno spettacolo incentrato sulla figura materna, interpretato da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 aprile 2026; Il programma del 25 Aprile a Verona: concerti, dibattiti e memoria; Cosa fare a Verona e provincia dal 24 al 26 aprile 2026.

Il programma del 25 Aprile a Verona: concerti, dibattiti e memoriaVerona per il 25 aprile, si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma civile e culturale di alto profilo ... veronaoggi.it

Festival delle Arti Contemporanee: a Verona in scena ClochArtProsegue la settima edizione del Festival delle Arti Contemporanee con un nuovo appuntamento teatrale: sabato 18 aprile alle ore 17:00, presso la Hotel Due ... giornaleadige.it

Quanto accaduto a Porto di Legnago (Verona) è un fatto inquietante. Un episodio che riflette una preoccupante deriva culturale: violenza diffusa tra i giovanissimi, amplificata anche dai social media. Non possiamo affrontare un simile fenomeno sociale senza - facebook.com facebook

Di ritorno da Verona: un bel plastico. Città meravigliosa. x.com