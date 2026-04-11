Carrara e Aulla | il valore della libertà tra memoria e democrazia

Il 11 aprile rappresenta una data significativa per le comunità di Carrara e Aulla, poiché ricorda sia il giorno della liberazione dalle forze occupanti naziste avvenuta nel 1945, sia, un anno dopo, le prime elezioni comunali del dopoguerra. Questa ricorrenza mette in evidenza il legame tra memoria storica e processo democratico che ha attraversato le due città nel dopo guerra. La giornata si svolge con eventi e commemorazioni dedicate a quei momenti cruciali.

L’undici aprile segna per le comunità di Carrara e Aulla un momento di profondo legame con la memoria storica, celebrando l’anniversario della liberazione dalle forze occupanti naziste avvenuta nel 1945 e, a distanza di un anno, le prime consultazioni elettorali comunali del dopoguerra. Le celebrazioni odierne hanno protagonisti i vertici delle due amministrazioni, impegnati a ricostruire il significato dei valori di libertà e democrazia in un contesto globale che appare sempre più instabile. Per Carrara, la ricorrenza richiama direttamente l’arrivo delle truppe alleate tra i sentieri impervi delle montagne apuane, un evento facilitato dal supporto fondamentale dei partigiani locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara e Aulla: il valore della libertà tra memoria e democrazia Aulla celebra 80 anni di democrazia: tra storia, video e giovaniIl Comune di Aulla organizza una seduta solenne per celebrare l'ottantesimo anniversario delle prime elezioni comunali del dopoguerra, un evento... Giorno Memoria, Mattarella: Repubblica custode della dignità umana e della democrazia – Il video(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Far memoria della Shoah oggi, ricordare quegli orrori indicibili e le vittime innocenti, non è solo un dovere...