Manila Barbati sul palco | il mito della madre tra memoria e realtà

Sul palco dello Zò Centro Culture Contemporanee si conclude la rassegna Palco Off con uno spettacolo interpretato da Manila Barbati. La rappresentazione si concentra sulla figura della madre, esplorando temi legati alla memoria e alla realtà. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico in una narrazione che affronta il rapporto materno attraverso interpretazioni e scene rappresentative. La serata ha segnato la conclusione dell’evento culturale dedicato alle espressioni artistiche contemporanee.

Lo Zò Centro Culture Contemporanee ospita la chiusura della rassegna Palco Off con uno spettacolo incentrato sulla figura materna, interpretato da Manila Barbati. L’opera teatrale affronta i modelli culturali legati alla maternità attraverso una narrazione che unisce ritmo e movimento scenico, proponendo una riflessione sulle radici delle dinamiche familiari italiane. Il ritratto di un archetipo tra memoria e scena. La messa in scena, curata dalla direzione di Claudio Intropido, prende spunto dai contenuti del testo scritto da Valeria Cavalli, autore del volume intitolato L’Italica Madre – Il Prontuario, da cui deriva l’adattamento teatrale....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manila Barbati sul palco: il mito della madre tra memoria e realtà Notizie correlate Accorsi è Ulisse: un eroe fragile e umano sul palco di Catania, tra mito e ricerca interiore.Accorsi è Ulisse: un viaggio nell’eroismo fragile al Teatro Abc di Catania Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026, Stefano Accorsi porterà sul palco del... Leggi anche: Un viaggio sensoriale tra ingredienti e memoria: il cibo raccontato sul palco con voce teatrale