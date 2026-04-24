Verona guida il Veneto | 1,4 miliardi spesi tra casa e tecnologia
A Verona, si registrano spese per circa 1,4 miliardi di euro in beni durevoli, collocando la città in prima posizione nel mercato del Veneto. La spesa media di una famiglia veronese si aggira intorno a 3 mila euro, considerando acquisti legati a casa e tecnologia. Questi dati evidenziano una forte presenza di consumi in questa area, che si distingue rispetto alle altre province della regione.
? Cosa sapere Verona spende 1,41 miliardi di euro in beni durevoli guidando il mercato veneto.. La spesa media familiare veronese raggiunge 3.449 euro superando il dato nazionale.. Le famiglie della provincia di Verona hanno speso complessivamente 1,41 miliardi di euro in beni durevoli, consolidando il primato regionale nonostante una flessione del 2,8% rispetto ai periodi precedenti. Il dato emerge dall’analisi dell’Osservatorio Findomestic 2025, che posiziona la provincia veronese al primo posto in Veneto e all’undicesimo posto su scala nazionale. In un contesto economico che vede il Veneto affrontare una contrazione generale del 2,9% nella spesa per i beni durevoli, con un volume totale di 7,16 miliardi di euro che colloca la regione al terzo posto in Italia, Verona si distingue come il motore principale della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu
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