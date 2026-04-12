Nei primi due mesi del 2026, il mercato immobiliare in Veneto ha mostrato segnali di forte attività, con particolare attenzione ai mutui di importo elevato. La provincia di Padova si distingue come una delle aree con la richiesta di finanziamenti più consistenti, mentre Verona si conferma come una delle province più attive in termini di investimenti. Questi dati evidenziano un andamento positivo nel settore, con un focus crescente su operazioni di alto valore.

I dati relativi ai primi due mesi del 2026 delineano un mercato immobiliare veneto caratterizzato da una forte spinta verso investimenti di alto profilo, con la provincia di Padova che si posiziona tra le aree dove si richiedono finanziamenti più consistenti. Nello specifico, l’importo medio dei mutui richiesti nel padovano ha toccato quota 142.685 euro, collocando il territorio al secondo posto per valore delle domande all’interno della regione. La geografia dei valori immobiliari tra Verona e Rovigo. L’analisi dell’Osservatorio Facile.it–Mutui.it evidenzia come il Veneto mantenga una traiettoria superiore rispetto alla media nazionale, attestandosi su una richiesta media di 142.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, mutui in volo: Padova vola, Verona guida il mercato

Saldi in calo a Padova e Veneto: l’online erode il mercato, -7%Saldi al Capolinea? La Difficoltà dei Negozi di Veneto e Padova di Competere con l’Online La stagione dei saldi invernali si è conclusa con risultati...

Furti in casa: Veneto al vertice, Verona e Padova in allarmeIl Veneto si conferma la regione italiana più esposta ai furti in abitazione, con Verona che registra un’incidenza di 50,3 episodi ogni 10.