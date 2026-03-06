Il Veneto si conferma tra le regioni italiane più colpite dai furti in casa, con un totale di 18 episodi registrati nel 2024. Nella provincia di Verona si nota un’incidenza particolarmente elevata rispetto ad altre zone della regione. I dati ufficiali relativi ai furti in abitazione sono stati resi noti dalle forze dell’ordine e si riferiscono all’intero anno in corso.

Nel 2024 reati in crescita, ma il primo semestre 2025 mostra un rallentamento. Il nuovo Rapporto Censis-Verisure fotografa un territorio esposto e una percezione di sicurezza in calo Il Veneto si conferma una delle regioni italiane più colpite dai furti in abitazione. Nel 2024 i casi registrati sono stati 18.561, con un aumento del 16,8% rispetto all’anno precedente e una quota pari all’11,9% del totale nazionale. L’incidenza, pari a 38,3 episodi ogni 10.000 abitanti, colloca la regione al terzo posto in Italia, ben oltre la media nazionale di 26,4.Anche le rapine in casa, che implicano l’uso della violenza contro i presenti, raggiungono quota 143 episodi, pari a 2,9 ogni 100. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Furti in casa, Ravenna ancora tra le città più colpite d'Italia: oltre 1400 colpi in un anno

Leggi anche: Furti in casa, Abruzzo tra le regioni con l’aumento più alto: Chieti tra le province con la crescita maggiore

Una raccolta di contenuti su Furti in casa Veneto tra le regioni più....

Temi più discussi: Furti in casa, Veneto tra le regioni più colpite: nel 2024 oltre 18 mila casi; Furti in casa: Veneto tra le regioni più colpite, Verona ai vertici per incidenza; Furti, il Veneto in seconda posizione; Furti e rapine in casa: i padovani tra i più colpiti in Italia.

Furti in casa a Verona: aumento dell’8,7% e record di denunceAllarme furti, Verona tra le peggiori in Italia secondo i dati del Rapporto dell'osservatorio sulla sicurezza della Casa Censis-Verisure ... veronaoggi.it

MOGLIANO VENETO | FURTO IN CASA ALLE 11 DEL MATTINO, RUBATI I RISPARMI DEI BAMBINI24/02/2026 MOGLIANO VENETO – Anche il salvadanaio dei bambini tra gli obiettivi dei ladri che ieri mattina hanno svaligiato le abitazioni di madre e figlia a Mogliano. In casa solo la cagnolina, che i ... antennatre.medianordest.it

Furti in casa in Sicilia, reati in calo: -10,6% nel 2024 e nel primo semestre 2025 #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Furti alla Coin di Termini, niente carcere ma obbligo di firma per la cassiera | Le chat: «Voglio gli slip firmati» x.com