Verola Paracycling Cup | il bresciano sfida il mondo del paraciclismo

La Verola Paracycling Cup si svolgerà il 25 e 26 aprile tra Manerbio e Verolanuova, attirando atleti da diversi Paesi. L’evento internazionale organizzato dall’Unione Ciclistica Italiana rende omaggio a due figure importanti del settore, Mario Telefri e i coniugi Battagliola. La manifestazione coinvolge ciclisti con disabilità e prevede competizioni su percorsi appositamente allestiti nelle zone interessate. Sono attesi numerosi spettatori e appassionati di paraciclismo.

? Cosa sapere La Verola Paracycling Cup si terrà il 25 e 26 aprile tra Manerbio e Verolanuova.. L'evento internazionale UCI celebra la memoria di Mario Telefri e dei coniugi Battagliola.. Il 25 e il 26 aprile 2026, le strade tra Manerbio e Verolanuova ospiteranno la Verola Paracycling Cup, una competizione ciclistica internazionale che vedrà protagonisti atleti impegnati nelle categorie paralimpiche. L’evento, che gode del riconoscimento ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana e dell’Unione Ciclistica Internazionale, trasforma il territorio bresciano in un palcoscenico di alto livello per il paraciclismo. La manifestazione non è solo...🔗 Leggi su Ameve.eu

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