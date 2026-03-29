Due vittorie e altrettanti podi per il Team Go Fast nella prima prova di Coppa del Mondo di paraciclismo

Nella prima tappa della Coppa del Mondo di paraciclismo a Chiang Mai, in Thailandia, il Team Go Fast ha conquistato due vittorie e due podi. La nazionale italiana, sotto la guida del commissario tecnico, si è distinta tra le squadre partecipanti, confermando la propria presenza tra le nazioni più competitive a livello internazionale. La gara ha visto atleti italiani ottenere risultati significativi in diverse categorie.

A salire sul gradino più alto del podio è stato ancora una volta il tandem Francesco Di Felice – Federico Andreoli (Active Team La Leonessa), oro nella cronometro, risultato che conferma il loro straordinario momento di forma dopo il titolo iridato conquistato lo scorso anno nella prova in linea. Alle loro spalle, la coppia statunitense (argento) e quella russa (bronzo), staccate di oltre un minuto: una prova netta, autorevole, da veri dominatori. Doppietta per il tandem Di Felice-Andreoli anche nella prova in linea, dove hanno potuto sfoggiare con orgoglio la livrea iridata da campioni del mondo in carica, precedendo le coppie francese e statunitense. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Due vittorie e altrettanti podi per il Team Go Fast nella prima prova di Coppa del Mondo di paraciclismo Articoli correlati Biathlon, a Holmenkollen cala il sipario sulla Coppa del Mondo. Cinque podi azzurri senza vittorie al femminileAnche l’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon raggiunge il proprio epilogo. Coppa del Mondo: Franzoni, Casse e Innerhofer davanti agli avversari, nella prima prova in discesaWengen, 13 gennaio 2026 – L’Italia piazza la tripla in Coppa del Mondo di Sci Alpino a Wengen. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Due vittorie e altrettanti podi per il... Temi più discussi: Dalla Thailandia ottimi riscontri per il Team Go Fast nella prima prova di Coppa del Mondo di paraciclismo con due vittorie e altrettanti podi; Firenze è la città-fortino dell'Italia ma anche Bergamo non scherza; Sua Maestà Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo anche in SuperG; Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, esordio per Palestra. Ci sono Gatti, Pisilli, Tonali e Scamacca. Coppa del Mondo: da Astana a Tashkent, 24 azzurri superano qualificazioniROMA (ITALPRESS) - Otto spadiste ad Astana, nove sciabolatrici a Tashkent e sette sciabolatori a Budapest rappresenteranno l'Italia sabato nei tabelloni pr ... italpress.com La Coppa del Mondo è ancora di Vale! Ottava volta per Greggio, Origone secondo a BillyValentina Greggio è ancora di cristallo! All’indomani del sesto titolo mondiale, Valentina Greggio festeggia l’ottava Coppa del Mondo di sci velocità nella categoria S1, la nona complessiva consideran ... fisi.org Nelle 30 competizioni delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali, gli atleti italiani hanno archiviato 23 piazzamenti nelle prime dieci posizioni tra cui spiccano una vittoria e 6 podi complessivi x.com https://federscherma.it/coppa-del-mondo-di-sciabola-maschile-matteo-neri-da-spettacolo-a-budapest-e-sale-sul-secondo-gradino-del-podio-quattro-azzurri-tra-i-migliori-16/ - facebook.com facebook