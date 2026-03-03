È bresciano di Lumezzane il bimbo più veloce del mondo

Un bambino di sei anni proveniente da San Giovanni di Lumezzane ha stabilito il record mondiale sui 2000 metri nella categoria 4-6 anni. Luca Manessi, nato nel 2019, ha raggiunto il tempo più rapido mai registrato in questa disciplina il 17 febbraio scorso. La prestazione è stata ufficialmente riconosciuta e certificata dall’ente World Records Kids.

