Manifesti d' artista prorogata fino a maggio la mostra alla Mole Antonelliana
Il Museo Nazionale del Cinema ha deciso di prolungare fino al 3 maggio 2026 l’esposizione
L’elemento distintivo di questa selezione è l’origine artistica delle opere: si tratta di incursioni nella cartellonistica cinematografica a opera di artisti di fama, figure eclettiche capaci di elevare il semplice affisso pubblicitario a vera e propria opera d’arte autonoma. Come sottolineano i curatori, grazie a questi autori, i manifesti acquisiscono una valenza artistica che talvolta "prescinde dai film per cui sono stati realizzati." Renato Guttuso, celebre maestro dell'arte del Novecento e figura politicamente impegnata (elettore in seguito Senatore per il PCI), unì l'amore per la pittura di denuncia sociale al mondo del cinema grazie all'amicizia e all'antifascismo condiviso con i registi Luchino Visconti e Giuseppe De Santis.🔗 Leggi su Torinotoday.it
