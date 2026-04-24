Verdellino tragedia sul tetto | rinvio a giudizio per l’indagato

La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Nouri Hedhili, coinvolto nell’incidente avvenuto sul tetto di un edificio a Verdellino. La vicenda riguarda la morte di Hassan Matried, avvenuta durante un episodio ancora sotto indagine. La richiesta di giudizio è stata formulata dopo le indagini condotte dagli investigatori, che hanno raccolto elementi sufficienti a contestare l’accusa all’indagato. La prossima fase sarà l’udienza davanti al giudice.

? Cosa sapere Procura chiede rinvio a giudizio per Nouri Hedhili per la morte di Hassan Matried a Verdellino.. L'indagato è accusato di omicidio colposo e occultamento del corpo dopo la caduta del lavoratore.. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Nouri Hedhili, il cinquantaduenne tunisino coinvolto nella vicenda della morte di Hassan Matried, avvenuta lo scorso 4 gennaio a Verdellino, con accuse che spaziano dall’omicidio colposo all’occultamento di cadavere. Il caso, che ha scosso la tranquillità dei vicoli e delle strade della zona, si è riaperto con una nuova direzione investigativa dopo che le risultanze dell’autopsia avevano inizialmente portato alla liberazione dell’indagato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verdellino, tragedia sul tetto: rinvio a giudizio per l’indagato Notizie correlate Striano dietro le "spiate" sul Vaticano. L'ex finanziere verso il rinvio a giudizioCon le nuove accuse sul dossieraggio nel caso Becciu si chiude l'inchiesta sul verminaio dell'Antimafia. Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. “Condotta imprudente, è stato omicidio colposo”Sesto Calende (Varese), 22 aprile 2026 – Omicidio colposo stradale della maestra, che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose per una...