Maestra morta sul pullman a Lomazzo | chiesto il rinvio a giudizio per l’autista Condotta imprudente è stato omicidio colposo

Il 19 maggio dell’anno scorso, sulla strada Pedemontana a Lomazzo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pullman e diversi bambini, causando la morte di una maestra e ferite a circa venti bambini. Nei giorni scorsi, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l’autista del veicolo, contestandogli un’omissione colposa che ha portato a un incidente ritenuto provocato da una condotta imprudente.

Sesto Calende (Varese), 22 aprile 2026 – Omicidio colposo stradale della maestra, che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose per una ventina di bambini, coinvolti nel tragico incidente avvenuto il 19 maggio dello scorso anno sulla Pedemontana nel tratto di Lomazzo. Sono le accuse per le quali la Procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio di Francesco Pagano, 61 anni di Somma Lombardo, autista del pullman di rientro da una gita scolastica, che aveva tamponato il camion che lo precedeva, causando la morte sul colpo di Domenica Russo, 43 anni di Sesto Calende, insegnante di scuola primaria di Cazzago Brebbia. https:www.ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. “Condotta imprudente, è stato omicidio colposo” Notizie correlate Indagine sull'alluvione 2024, chiesto il rinvio a giudizio per dieci persone: c'è l'accusa di disastro colposoQueste le richieste della Procura, mentre per altri due indagati si va verso l'archiviazione. Studentessa morta per shock anafilattico: chiesto rinvio a giudizio per il titolare del ristoranteRinvio a giudizio è la richiesta avanzata dalla Procura per il titolare del ristorante del Pigneto a Roma, dove ha pranzato Avarie Anne Tierney. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. Condotta imprudente, è stato omicidio colposo; L’ultimo atto d’amore di Federica, uccisa a 22 anni da un male misterioso: Ma la vita è stata meravigliosa. Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. Condotta imprudente, è stato omicidio colposoSesto Calende (Varese), 22 aprile 2026 – Omicidio colposo stradale della maestra, che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose per una ventina di bambini, coinvolti nel tragico incidente ... ilgiorno.it Oggi i funerali di Denise RuggeriOggi a Cagnano Amiterno, tutta la comunità si stringerà attorno ai familiari di Denise Ruggeri. Dopo oltre un mese di attesa saranno finalmente celebrati i funerali della maestra morta mentre era in ... rainews.it Dopo un’intera esistenza dedicata all’educazione è morta a 94 anni Dina Bergamini, premiata con l’Antonino d’oro nel 2008. Educatrice, maestra di montagna e insegnante d’altri tempi, è stata per tutta la vita un eccezionale esempio di fede, di entusiasmo per - facebook.com facebook MA A JOVANOTTI E' MORTA LA MAESTRA DI GEOGRAFIA IN TERZA ELEMENTARE – NELLA CANZONE 'MONGHIDORO'... x.com