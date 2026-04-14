Un ex finanziere è stato coinvolto in un procedimento giudiziario dopo essere stato accusato di aver effettuato spiate sul Vaticano. L'inchiesta, che riguardava anche il caso Becciu, si avvia verso la conclusione con l'ipotesi di un rinvio a giudizio. Le indagini hanno portato alla luce attività di dossieraggio legate a questioni interne alla Santa Sede.

Con le nuove accuse sul dossieraggio nel caso Becciu si chiude l'inchiesta sul verminaio dell'Antimafia. Ieri la Procura di Roma ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini all'ex finanziere Pasquale Striano, accusato di accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto in concorso con altre 23 persone, tra cui l'ex pm della Dna, Antonio Laudati e i tre giornalisti di Domani Giovanni Tizian, Stefano Vergine e Nello Trocchia. Il procuratore aggiunto capitolino Giuseppe De Falco e il pm Giulia Guccione, titolari del fascicolo e ora pronti a chiedere il rinvio a giudizio per il gruppo di «spioni», nell'integrazione al...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Striano dietro le "spiate" sul Vaticano. L'ex finanziere verso il rinvio a giudizio

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