Napoli Est 5mila metri quadri di verde da rigenerare | parte il piano triennale a San Giovanni

A Napoli Est è iniziato un progetto di riqualificazione di un’area di circa 5.000 metri quadrati tra piazza Capri, piazza Ischia e piazza Procida, nel Rione Villa di San Giovanni a Teduccio. Il piano triennale prevede interventi di rigenerazione su spazi verdi, con il punto di partenza in piazza Capri. L’intervento coinvolgerà diverse zone della zona per migliorare gli spazi pubblici e ambientali.

Parte da piazza Capri il percorso di riqualificazione che interesserà complessivamente 5mila metri quadri di aree verdi tra piazza Capri, piazza Ischia e piazza Procida, nel Rione Villa di San Giovanni a Teduccio. La mattinata pubblica ha segnato la conclusione del primo step di un progetto che nei mesi scorsi ha già avviato interventi di pulizia, manutenzione e recupero degli spazi. L’iniziativa, promossa da Est(ra)Moenia, 100×100 Naples e Nest – Napoli Est Teatro insieme al Comune di Napoli, proseguirà ora con una programmazione triennale che punta a restituire vivibilità e continuità nella cura del verde urbano. Coinvolgimento del territorio La giornata si è trasformata in un momento di partecipazione diffusa, con cittadini, famiglie e studenti coinvolti direttamente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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