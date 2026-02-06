Materiale di demolizione in un' area sotto vincolo sequestrato il terreno di 20mila metri quadri

Su delega della procura, la Polizia Municipale ha sequestrato un’area di circa 20 mila metri quadrati. Il terreno si trova in una zona sotto vincolo e al suo interno c’era materiale di demolizione abbandonato. Gli agenti hanno verificato che si trattava di attività senza autorizzazioni e hanno messo i sigilli. Ora si indaga per capire chi ha portato avanti questa operazione e perché.

Le indagini di procura e polizia municipale, realizzate pure opere abusive che hanno investito la vegetazione circostante Su delega della procura il reparto Ambientale della Polizia Municipale ha effettuato un sequestro su un'area di circa 20.000 mq a contrada Chiusa Pontegallo. Le attività hanno permesso di rilevare la presenza di materiale da demolizione depositato sul terreno e la realizzazione di opere abusive che hanno interessato la vegetazione. La procura ha reso noto che il reato contestato è costruzione abusiva in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La polizia giudiziaria ha anche accertato la costruzione di una rampa di collegamento tra il sito e la statale 113.

