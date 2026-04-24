Il Comune di Verona ha avviato i lavori di recupero di un’area di 640 metri quadrati situata tra via Mameli e via D’Annunzio. L’intervento riguarda il riutilizzo di uno spazio precedentemente adibito a distributore di carburanti, con l’obiettivo di rinnovare la zona e valorizzarne l’uso pubblico. La riqualificazione prevede interventi di ristrutturazione e sistemazione dell’area per renderla più accessibile e funzionale.

? Cosa sapere Il Comune di Verona avvia il recupero di 640 metri quadrati tra via Mameli e via D’Annunzio.. Il progetto coinvolgerà privati per trasformare l'ex distributore in un'area verde nel Parco delle Mura.. L’amministrazione di Palazzo Barbieri ha avviato il procedimento per trasformare l’area dell’ex distributore tra via Mameli e via D’Annunzio in un nuovo spazio pubblico, puntando a recuperare 640 metri quadrati attualmente inutilizzati nel cuore del Parco delle Mura Magistrali. Il progetto mira a riqualificare un lotto che, dopo la fine delle attività di rifornimento carburante avvenuta nel 2004, è tornato sotto la gestione diretta del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verde nel cuore di Verona: il Comune rilancia l’ex distributore

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