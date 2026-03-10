Il Comune di Santarcangelo ha deciso di destinare altri 50mila euro per i lavori di manutenzione del verde pubblico. La somma aggiuntiva servirà a potenziare le attività di cura e sistemazione di parchi, giardini e aiuole in vista della primavera. Gli interventi interesseranno diverse aree della città, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la fruibilità degli spazi verdi.

Santarcangelo si prepara alla primavera con un massiccio piano di manutenzione del verde pubblico. Il Comune ha deciso di stanziare 50mila euro in più per rafforzare gli interventi su parchi, giardini e aiuole. L’investimento complessivo supera così 235mila euro, oltre il 20% in più rispetto agli anni passati. Il piano prevede più tagli dell’erba nelle aree verdi e più diserbi, in particolare nel centro storico e nella zona artigianale. Torna inoltre il programma di potature, che mancava da alcuni anni, con interventi previsti in primavera e in autunno. Nei parchi attrezzati del capoluogo e delle frazioni si passerà a sei sfalci all’anno, mentre il parco Macabucco e il parco artistico San Michele avranno sette tagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano del verde, il Comune rilancia. Altri 50mila euro per i lavori

