Piazza Toscanini un’area verde nel cuore di Pavullo

L’amministrazione comunale di Pavullo ha avviato un intervento di riqualificazione dell’area verde di Piazza Toscanini, situata nel centro della città. L’obiettivo è rendere lo spazio più sicuro e accessibile per tutti i residenti. L’intervento è finanziato in parte dalla Fondazione di Modena, che ha stanziato un contributo di 38 mila euro. L’intervento prevede lavori di sistemazione e miglioramento dell’area verde centrale.

Un parco più sicuro, accogliente e pensato per tutta la comunità. È questo l’obiettivo dell’intervento di riqualificazione dell’area verde centrale di Piazza Toscanini, promosso dal Comune di Pavullo con il sostegno della Fondazione di Modena (contribuirà con 38.250 euro su un investimento complessivo di 57.622 euro), nell’ambito del bando "Verde Comune". L’area sarà ripensata come uno spazio polifunzionale, accessibile e inclusivo, capace di ospitare momenti di socialità, gioco e relax. "Vogliamo restituire centralità a uno spazio importante del nostro paese, rendendolo più sicuro, bello e fruibile da tutti", sottolinea il sindaco Davide Venturelli, evidenziando come l’intervento sia frutto anche dell’ascolto della cittadinanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Toscanini, un’area verde nel cuore di Pavullo Nel cuore della città storica un’area verde dedicata a Tommaso CrudeliÈ stata svelata questa mattina la targa commemorativa in marmo collocata nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e via San Niccolò,... Nel cuore della città storica l’area verde intitolata a Tommaso CrudeliÈ stata svelata questa mattina, martedì 31 marzo, la targa commemorativa in marmo posta nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e Via San...