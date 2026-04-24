Verde in Abruzzo | il Chietino guida la corsa con 13 milioni spesi

Nel 2024, le famiglie di Chieti hanno investito complessivamente 13 milioni di euro nel settore del verde, cifra che ne fa la provincia con la spesa più alta in Abruzzo. Nel frattempo, il settore artigiano locale ha registrato un incremento del 2,1 per cento, anche se i livelli di verde urbano restano bassi. Questi dati sono stati riferiti alle autorità locali e alle associazioni di categoria.

? Cosa sapere Le famiglie di Chieti hanno speso 13 milioni di euro per il verde nel 2024.. Il settore artigiano locale cresce del 2,1% nonostante la carenza di verde urbano.. Le famiglie della provincia di Chieti hanno destinato 13 milioni di euro alla cura del verde nel corso del 2024, alimentando un mercato che vede l’artigianato protagonista tra i giardini e le piazze del territorio. I dati emersi dall’analisi del centro studi di Confartigianato Chieti delineano un quadro preciso: la spesa locale per piante, fiori, prodotti da e arredi esterni ha raggiunto una cifra rilevante, ponendo il comprensorio chietino in testa alla classifica regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verde in Abruzzo: il Chietino guida la corsa con 13 milioni spesi Notizie correlate Le famiglie del Chietino hanno speso 13 milioni di euro per la cura del verdeSecondo uno studio condotto dal centro studi di Confartigianato Chieti, che ha analizzato i dati contenuti in un report della confederazione... Cresce la spesa per gli animali: nel Chietino 21 milioni di euro per gli amici a quattro zampe, la fetta più consistente d'AbruzzoLa passione per gli animali e le spese sostenute diventano un motore economico, rendendo la pet economy un settore in continua ascesa anche in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dalla Via Verde ai luoghi di Celestino, il turismo accessibile dell'Abruzzo; Lupi, Bonelli: strage nel Parco d’Abruzzo. Il ministro dell’Ambiente complice della strage e della legge ammazza-animali; Abruzzo: 5 borghi del gusto da assaporare in primavera; Cervi liberi e laghi verde smeraldo: il borgo in Abruzzo che incanta i bambini. Goletta Verde, 40% dei campioni supera i limiti in AbruzzoQuasi il 40% dei campioni prelevati lungo la costa abruzzese da Goletta Verde risulta oltre i limiti di legge. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio presentati oggi a Pescara da Legambiente ... ansa.it Abruzzo. Semaforo verde Ministero Salute per realizzazione 5 nuovi ospedaliIl parere positivo e definitivo di fatto apre le porte alla fase progettuale dei nuovi ospedali di Sulmona, Avezzano, Lanciano, Giulianova e Vasto e alla ristrutturazione di quello di Penne, la cui ... quotidianosanita.it Architetture nel verde, ambienti di design, armonie sofisticate di luci e suoni: i luoghi per la cura di sé puntano sul concetto di lusso primordiale con percorsi che riequilibrano e riconnettono x.com Chirurgia ginecologica: al San Timoteo innovazione con verde indocianina - Telemolise facebook