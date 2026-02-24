Cresce la spesa per gli animali | nel Chietino 21 milioni di euro per gli amici a quattro zampe la fetta più consistente d' Abruzzo

La crescente attenzione verso gli animali ha portato a un aumento della spesa, con 21 milioni di euro investiti nel Chietino, il valore più alto tra le province abruzzesi. Questo incremento si riflette nell’acquisto di cibo, accessori e servizi dedicati ai pet, che attirano sempre più consumatori. La forte domanda ha stimolato l'apertura di nuovi negozi e attività specializzate. La tendenza continua a consolidarsi come un settore in espansione nella regione.

La passione per gli animali e le spese sostenute diventano un motore economico, rendendo la pet economy un settore in continua ascesa anche in provincia di Chieti. Nel 2024, la spesa complessiva per prodotti e servizi destinati agli animali da compagnia ha raggiunto i 21 milioni di euro. Di questi, 19 milioni riguardano l’acquisto di articoli per animali domestici e 2 milioni i servizi veterinari e altri servizi di cura. È quanto emerge da un approfondimento che il Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti ha condotto su dati della confederazione nazionale. Il dato chietino rappresenta il 29% del totale dell'Abruzzo, dove la spesa è di 73 milioni di euro (65 per l'acquisto di articoli e 8 milioni per servizi). 🔗 Leggi su Chietitoday.it

