Le famiglie del Chietino hanno speso 13 milioni di euro per la cura del verde

Nel 2024, le famiglie del Chietino hanno investito circa 13 milioni di euro nella cura del verde, secondo uno studio del centro studi di Confartigianato Chieti. L'analisi si basa su dati provenienti da un report della confederazione nazionale e riguarda spese legate ad arredo giardino, prodotti di giardinaggio, piante e fiori. La cifra indica un impegno significativo nel settore del verde domestico nella regione.

Secondo uno studio condotto dal centro studi di Confartigianato Chieti, che ha analizzato i dati contenuti in un report della confederazione nazionale, le famiglie del Chietino hanno speso 13 milioni di euro per arredo giardino, prodotti per giardinaggio, piante e fiori nel 2024.Il settore della.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Le famiglie pescaresi hanno speso più di 1800 euro in bollette nel 2025Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli abruzzesi è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1. Leggi anche: Bollette in Campania: le famiglie hanno speso 1.688 euro in media nel 2025 Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: FRANA A CHIETI: CASE A RISCHIO, EVACUATE 15 FAMIGLIE, SOPRALLUOGO CAPO PROTEZIONE CIVILE SCELLI; La riflessione: ?Chieti e la sovranità idrica perduta; Chieti, primi infermieri di famiglia formati in Abruzzo: il 27 aprile le discussioni finali; Omicidio di Vasto: città sotto choc, le liti in famiglia e la denuncia del papà dirigente Asl a Chieti. Le famiglie del Chietino hanno speso 13 milioni di euro per la cura del verdeIl settore della cura del verde, a fine 2025, contava 107 imprese, di cui 48 artigiane: nel complesso danno lavoro a 307 addetti (il 22,4% nell’artigianato) ... chietitoday.it Il Comune di San Vito Chietino si congratula con i concittadini Alberto Iezzi, Sebastiano Costantini e Antonio Olivastri per il prezioso contributo offerto, con professionalità, impegno e competenza, alla vittoria del campionato di Eccellenza da parte del Lanciano - facebook.com facebook Buongiorno da San Vito Chietino (CH) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #30marzo x.com